أسطورة موسيقى الروك الكوردية يشارك في مهرجان دهوك السينمائي

اربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الصحفي لمهرجان دهوك السينمائي الدولي ان نجم الروك الكوردي الشهير كريم غرندنزري سيشارك في النسخة السابعة للمهرجان.

يعتبر غرندنزري مؤسس موسيقى الروك الكوردية. بدأ فرقة بعنوان "فرقة وطن" مع بعض الأصدقاء في عام 1973 وعزفت في جورجيا بعد فترة وجيزة في عام 1978.

تبرعت الفرقة بارباح اول تسجيلاتها لضحايا القصف الكيماوي على مدينة حلبجة عام 1988.

وغرندنزري،البالغ من العمر 67 عامًا، يعيش حاليًا في روسيا.

وسيقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 ايلول سبتمبر المقبل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان برعاية كوردستان 24 وبمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

سوار أحمد