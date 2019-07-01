لأول مرة.. ممثلون سوريون بينهم سامر المصري في فيلم كوردي

لا تمضي للطفل أيام في مدرسته الطينيه والتي تشبه زريبه اكثر من شبهها بمدرسه حتى يعلم ان الباب الذي فتحه المعلم البعثي على "العالم المزخرف والجميل الموعود" ليس سوى سراب أساسه الفتنه وركيزته الحقد وهدفه العبوديه، ليهتز عالم هذا الطفل من اساسه ويصبح شاهدا يروي بحرقة قلب قصة الخمسين سنه التي كانت السبب للكارثة التي أوصلت بلدا كان يتظلل العربي والكوردي والمسيحي في ظله الى ما هو عليه الان.

ويشارك في التمثيل مجموعة كبيره من الفنانين السوريين والكورد والعالميين ينحدرون من اكثر من عشرين بلدا منهم الفنان سامر المصري والفنان جهاد عبدو والفنان مازن الناطور ومن البرازيل الفنانه الكبيره تونا دويك وهناك اسماء اخرى ستنشر لاحقا ضمنهم اسم الطفل الذي سيمثل دور البطولة.

والفيلم انتاج عالمي مشترك، ممول من شركة فرايم فيلم للمخرج مانو خليل مشارك في انتاجه حكومة سويسرا ممثله بوزارة الثقافه قسم السينما ومؤسسة بيرن للسينما والتلفزيون السويسري و مجموعه من قنوات التلفزة الاوروبيه و ستقوم شركة فرنتيك فيلم العالميه بتوزيع الفيلم سينمائيا ومن المنتظر ان تنتهي عمليات ما بعد الانتاج في ربيع 2020 و سيعرض في دور السينما بعد عرضه في المهرجانات السينمائيه.

وسيبدأ تصوير الفيلم سبتمبر ايلول من العام الحالي 2019 ويدوم الى منتصف تشرين الثاني.

ومانو خليل خريج الإخراج السينمائي وينحدر من مدينة القامشلي ويقيم منذ سنوات طويلة في سويسرا، ويعد من اهم المخرجين الكورد وقد حازت افلامه على جوائز في مهرجانات عالمية عديدة.

سوار أحمد