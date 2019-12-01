"خبز وكتب وفلكلور ".. مدارس السليمانية تحيي مهرجان الخريف

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في مدارس السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء مهرجان الخريف الذي ينظم في كل عام.

وشهد المهرجان مشاركة لافتة من الطلبة والتلاميذ والكوادر التدريسية وجرى خلاله عرض كل ما يرمز الى السليمانية التي تأسست قبل 235 عاماً.

وعرض المنظمون في المهرجان شتى أنواع الأكلات الشعبية المشهورة، كما عرضوا نماذج من الأدوات التقليدية والملابس الفلكلورية المميزة بألوانها الزاهية.

وزيُنت معظم جدران المدارس برسومات الطلبة والتلاميذ.