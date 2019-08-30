بالفيديو.. "القيصر" يخطف الأنظار في حفل زفاف نجله

اربيل (كوردستان 24)- احتفل الفنان كاظم الساهر بحفل زفاف نجله عمر الساهر على شابة مغربية وذلك في العاصمة المغربية الرباط وسط حضور فني وعائلي كبير.

وظهر الساهر في بعض الصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حفل زفاف نجله عمر. وحرص المتواجدون على التقاط الصور مع الفنان كاظم الساهر الذي كان في مقدمة مستقبلي الضيوف.

وبحسب مجلة (هي) الفنية فان علامات الفرح كانت تسيطر على ملامح وجه الساهر أثناء الحفل الذي يبدو أنه اقتصر على عائلة العروسين، وبعض الفنانين المتواجدين بالمغرب.

وتم تداول فيديوهات لحفل حنة عمر الساهر والذي أقيم في المغرب قبل يومين، وظهر عمر في فيديوهات الحفل متفاعلا بقوة مع المراسم المغربية وراقصا مع الحاضرين الذين ظهروا في الفيديو وهم ينشدون بعض الأغاني التراثية المغربية الخاصة بالأعراس.

وظهر كاظم الساهر أيضا في فيديو للحنة وسط الحاضرين وهو يلتقط معهم الصور.

يذكر أن كاظم الساهر قد أحيا خلال الشهر الجاري مجموعة من الحفلات في لبنان وعمان والسعودية والأردن. وينوي الساهر أن يبتعد قليلا عن الظهور في الحفلات الفنية خلال الفترة القادمة.