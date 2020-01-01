بالفيديو.. تعرف على البيت الذي ولد فيه الشاعر جكر خوين

أربيل (كوردستان 24)- ولد الشاعر الكوردي جكرخوين سنة 1903 في قرية هساري الواقعة في كوردستان تركيا.

اسمه شيخموس حسن علي، وبعد ولادته هاجرت أسرته إلى عامودا واستقرت فيها، وقد توفي والده ووالدته بعد وصولهما إلى عامودا بفترة قصيرة، فتبناه اخوته.

تنقل جكر خوين بين القرى والبلدات الكوردية في سوريا ثم رحل إلى كوردستان العراق وإيران حيث تعرف على واقع الشعب الكوردي.

ترك جكر خوين ثمانية دواوين شعرية والعديد من الكتب الاخرى التي تحكي قصص الكفاح الكوردي والتقلبات السياسية الذي عاشها الكورد خلال فترة حياته.

كتب جكرخوين باللهجة الكرمانجية و كان لشعره تأثير كبير على الشعب و الثقافة الكورديين في جميع أنحاء كوردستان.

تأثر بالتراث الكوردي للشعراء التقليدين كـ ملاي جزيري و أحمدي خاني. شعره بسيط و ثوري ذو نداء شعبي عارم على حساب الجماليات.

توفي في السويد في 22 أكتوبر 1984.

سوار احمد