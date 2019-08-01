شاب كوردي يرسل "اجمل الرسائل" من كوردستان للعالم

اربيل (كوردستان 24)- يتنقل الشاب الكوردي كيوان من مكان لآخر حاملا معه آلة التصوير والتي يرسل عبرها "اجمل الرسائل" الى العالم عن اقليم كوردستان.

وكيوان البالغ من العمر 20 عاما ويقيم في عاصمة اقليم كوردستان اربيل ومنذ سبع سنوات تملكه شغف بالتصوير فباتت "الكاميرة" صديقته التي لاتفارقه ابدا.