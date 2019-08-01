شاب كوردي يرسل "اجمل الرسائل" من كوردستان للعالم

اربيل (كوردستان 24)- يتنقل الشاب الكوردي كيوان من مكان لآخر حاملا معه آلة التصوير والتي يرسل عبرها "اجمل الرسائل" الى العالم عن اقليم كوردستان.
وكيوان البالغ من العمر 20 عاما ويقيم في عاصمة اقليم كوردستان اربيل ومنذ سبع سنوات تملكه شغف بالتصوير فباتت "الكاميرة" صديقته التي لاتفارقه ابدا.
ويقول كيوان لكوردستان 24 "والدي كانت لديه كاميرة تصوير وقد ورثت حب التصوير عنه".
وتابع "استفدت كثيرا من الانترنت وطورت قدراتي في التصوير وانا اليوم انقل صور كوردستان الى العالم كله عبر شبكة الانترنت".
واضاف "اركز على جمال كوردستان، الاشياء البسيطة في اعين الناس، أشكل منها قصة في صورة ورسائل جميلة لاقول للعالم هناك اشياء رائعة في وطني".
ولكيوان موقعا على تطبيق يوتيوب خاص بصور طبيعة كوردستان وعدا عن ذلك يقوم كيوان بتعليم اصول فن التصوير واسراره على الموقع ذاته وبات كيوان يعتاش من الموقع.
تحرير سوار احمد
ساعد في التغطية هيرو مولودي
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