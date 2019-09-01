دلشاد سعيد: المهرجانات السينمائية جيدة لكنها غير كافية

اربيل (كوردستان 24)- قال الموسيقار الكوردي الشهير دلشاد سعيد ان المهرجانات السينمائية خطوة جيدة لكنها غير كافية لتطوير قطاع السينما في اقليم كوردستان.

وشدد سعيد على ضرورة اشراك عدد اكبر من شعب كوردستان واتاحة الفرصة له للتعرف على النتاجات الفنية السينمائية.

وقال دلشاد سعيد لكوردستان 24 "كم عدد الاشخاص الذين سيمكنهم مشاهدة افلام المهرجان؟ هذا لا يكفي يجب ان يشاهد اكبر عدد ممكن عبر انشاء دور سينما وتفعيل الحركة السينمائية والتواصل مع الناس بشكل اقوى".

ودعا سعيد الجهات المعنية في اقليم كوردستان الى انشاء معاهد لتخريج اكاديميين في كافة المجالات الفنية واحياء مهرجانات دولية في الموسيقى والمسرح ايضا.

وجاءت تعليقات سعيد في مداخلة لكوردستان 24 على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي.

وانطلقت يوم الاثنين فعاليات النسخة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بحضور عربي واجنبي.

سوار أحمد