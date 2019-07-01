بغداد تطلق "الزواج الالكتروني" والمحافظات تترقبه قبل نهاية 2019

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق الخميس عن انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين، مشيراً الى ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم البلاد.

وقال مجلس القضاء في بيان اصدره مكتبه الإعلامي ان "قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد".

وأضاف أن "الخدمة بدأت في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الإلكتروني".

وأشار الى أن "النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن كما اسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج".

وقال مجلس القضاء الاعلى إنه يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019.

ولفت البيان إلى أن "الفترة المقبلة" ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.