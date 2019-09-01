اسود ونمور كانت لعدي صدام حسين وصلت اربيل

اربيل (كوردستان 24)- وصل عدد من الاسود والنمور من العاصمة العراقية بغداد الى محمية طبيعية في اربيل بغرض رعايتها.
وقال مدير المحمية الطبيعية في اربيل هيريش لكوردستان 24 ان "بغداد ارسلت نمرين واسدين ودبين وقردين لرعايتها في المحمية كدفعة اولى".
واكد المدير ان ارسال هذه الحيوانات تم بالتنسيق بين محافظ اربيل وبغدا مشيرا الى انه ستصل دفعات اخرى.
وكانت هذه الاسود والنمور ملكا لعدي ابن صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق.
ومن المعروف ان عدي صدام حسين كان مولعا بتربية الحيوانات المفترسة حيث كان يمتلك قطيعا من الاسود يعيش في أحد القصور التي كان يمتلكها عدي بالمنطقة الخضراء.
سوار أحمد
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