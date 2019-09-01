اسود ونمور كانت لعدي صدام حسين وصلت اربيل

اربيل (كوردستان 24)- وصل عدد من الاسود والنمور من العاصمة العراقية بغداد الى محمية طبيعية في اربيل بغرض رعايتها.

وقال مدير المحمية الطبيعية في اربيل هيريش لكوردستان 24 ان "بغداد ارسلت نمرين واسدين ودبين وقردين لرعايتها في المحمية كدفعة اولى".

واكد المدير ان ارسال هذه الحيوانات تم بالتنسيق بين محافظ اربيل وبغدا مشيرا الى انه ستصل دفعات اخرى.