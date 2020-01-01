برواز حسين "تحاكي وضع العراق" بأغنية إيقاعية

أربيل (كوردستان 24)- تستعد المطربة الكوردية برواز حسين خلال الفترة المقبلة لطرح عمل غنائي إنساني يحاكي الوضع الراهن في العراق.

وقالت إن أغنيتها الجديدة ستكون إيقاعية وشبابية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وأشارت الى أنها ستُطرح خلال الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن برواز قولها إن أغنيتها "عراقية 100 بالمئة".

والأغنية من كلمات وألحان فراس الشذر وتوزيع مهند غازي.

ونجحت برواز، المولودة بأربيل، في إقامة حفل أعياد رأس السنة الميلادية في دهوك.

وقالت "لدي جولة حفلات في أوروبا الصيف المقبل".

وعن حفلات عيد الحب وأعياد نوروز أشارت برواز الى انه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، وأضافت "نحن بصدد دراسة العروض ولم نحسم الموضوع لغاية اللحظة".

وسبق أن أطلقت برواز (31 عاماً) في وقت سابق عملين غنائيين على طريقة الفيديو كليب، أحدهما بلغتها الأم والثاني باللغة العربية.