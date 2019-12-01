بالصور/ ورم قد يودي بحياتها.. هل من منقذ للرضيعة الهام؟

أربيل (كوردستان 24)- تعاني الطفلة الرضيعة الهام، من مدينة الموصل، من ورم في رأسها منذ ولادتها، فيما اكد الاطباء ان اجراء العمل الجراحي قد يشكل خطرا على حياتها.

والورم كان موجودا منذ الولادة إلا أنه كبر يوما بعد يوم حتى اصبح أضخم من رأسها.

وقد شخصه الأطباء على انه ورم وعائي دموي واجراء العمل الجراحي ستكون نتيجته الشفاء أو الشلل وربما الموت.

وقال مسؤول فريق "خلوها اجمل" التطوعي، عمر السعرتي لكوردستان 24 ان "والد الهام تخلى عن ابنته، وهجر أمها (مواليد ٢٠٠٠) لانها (تنجب أطفال مشوهين -بحسب وصفه-).

وتقيم ام الطفلة حاليا مع والدها الذي يعمل في محل لبيع الحديد ويوميته لا تتجاوز عشرة الآف دينار عراقي وزوجته توفيت في حادث منذ ست سنوات ولديه ثلاث اطفال ايتام، يسكنون في هيكل في حي الانتصار وفق ما افاد السعرتي.

ودعا السعرتي الخيرين وكل من يستطيع المساعدة أن يحاول انقاذ حياة الطفلة الرضيعة الهام.

سوار احمد