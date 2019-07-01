العراق يعلن جاهزيته لتفويج الحجاج عبر المنافذ الجوية

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، عن جاهزية المطارات لتفويج الحجاج العراقيين عبر المنافذ الجوية للبلاد.

ومن المؤمل انطلاق اولى الرحلات الجوية لتفويج الحجيج العراقيين في 11 من شهر تموز الجاري.

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم في بيان ان "المجموع الكلي للرحلات سيكون اكثر من 100 رحلة موزعة مابين 80 رحلة للمدينة و25 رحلة لجدة".

وأكد ابراهيم ان "الرحلات ستنطلق من مختلف المطارات المحلية وضمن توقيتات محددة".

واشار ابراهيم الى وجود تنسيق عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات المحلية من اجل انجاز خطة التفويج الى الديار المقدسة للموسم الحالي 2019 .

سوار احمد