التربية تعلن موعد امتحانات نصف السنة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة، بالإضافة الى تحديدها موعد الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي.

وأصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات اعماماً الى المديريات العامة للتربية في بغداد كافة ينص على بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي.

وقالت وزارة التربية في بيان إن الامتحانات الخاصة بالمرحل الابتدائية ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق الـ8 من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الـ15 من نفس الشهر، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة التحريرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق، وتُغلق يوم السبت الخامس عشر من ذات الشهر أيضاً، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات، حسبما جاء في البيان.

وأشار البيان الى موعد الامتحانات بالنسبة للمديريات العامة للتربية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط وبابل والنجف وكربلاء، وقال إن الامتحانات الشفهية ستنطلق قبل أسبوع ايضاً من الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي.

أما الدراسة الابتدائية تبدأ امتحانات نصف السنة يوم السبت الموافق الـ22 من شهر شباط لعام 2020، وينتهي يوم السبت 29/2/ 2020، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات، وكذلك الحال للمرحلة الإعدادية ستبدأ اعتباراً من الأربعاء 19 / 2 / 2020 وتنتهي يوم السبت 29 / 2 / 2020، وبشرط أن يكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات.

وتطرق البيان الى موعد الامتحانات لمديريات محافظة (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، الأنبار، ممثليات وزارة التربية في أربيل والسليمانية ودهوك، بالإضافة الى المدارس العراقية الحكومية والأهلية في الخارج)، وستبدأ امتحانات الابتدائية لنصف السنة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 30/1/2020 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

وستكون امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة التحريرية بالنسبة للدراسة الثانوية يوم الاثنين الموافق 20/1/2020 وتنتهي الخميس 30/1/2020 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات أيضاً.

ونوهت الوزارة الى أن العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة، ويكون الدوام يوم الأحد الموافق الـ16 من شهر شباط المقبل، على أن يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي) في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط.

وأكد البيان دم شمول طلبة نظام الكورسات بتأجيل امتحانات نهاية الكورس الأول كونهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني من العام الدراسي نفسه (نظام الإعادة).