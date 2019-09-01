ممثل ومخرج ايراني شهير في مهرجان دهوك السينمائي

اربيل (كوردستان 24)- قال المكتب الصحفي للدورة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي ان الممثل الايراني اليوناني فاسيليس كوكلاني سيشارك في المهرجان.

وفاسيليس كوكلاني ممثل ومخرج درس في نيويورك وبرلين ومثل واخرج في افلام عديدة، كما انه عمل في مجال المسرح.

وتشارك اكثر من 40 فيلما كورديا لمخرجين من الاجزاء الاربعة "تركيا وايران وسوريا واقليم كوردستان" حيث يسعى المهرجان لربط العمل السينمائي الكوردي بالمجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

وسيتم احياء الملتقى الفني برعاية مؤسسة كوردستان 24 للابحاث والاعلام.

سوار أحمد