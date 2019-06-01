وفاة "جنتلمان السينما المصرية" عن عمر يناهز 71 عاما

اربيل (كوردستان 24)- توفي الفنان المصري عزت ابو عوف، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان ابو عوف يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة خصوصا انه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب والكبد وقد ساءت حالته الصحية في الاسابيع الاخيرة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل، كما نشر عدد من الفنانين نعيا للراحل على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرف عن ابو عوف انه كان متعدد المواهب متنقلا بين التاليف والتلحين والتمثيل رغم كونه متخرجا من كلية الطب.

وبدأ الممثل الذي عرف بلقب "جنتلمان السينما المصرية" مشواره الفني عام 1992، وكان آخر ظهور له في إعلان لإحدى شركات الهواتف المحمولة.

سوار احمد