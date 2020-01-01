بالصور | كوردي يتحدى العصر الرقمي بأشرطة الكاسيت

أربيل (كوردستان 24)- ما زال آزاد قادر حمد أمين يحتفظ بـ"عصر الكاسيت" والأقراص المدمجة على الرغم من التطور السريع في العالم الرقمي.

ويبيع حمد أمين الأشرطة القديمة في محل صغير بمدينة السلمانية منذ نحو ثلاثة عقود، ولا يزال مستمراً متحدياً بذلك عصر الإنترنت.

والى جانب أشرطة الأغاني والموسيقى، يتعامل البائع الكوردي ايضاً مع الأقراص المدمجة، على الرغم من ضعف الإقبال على محله الصغير.

كان العديد من أصحاب محلات الكاسيت قد اغلقوا محالهم بحثاً عن عمل جديد وذلك منذ أن طغى العالم الرقمي على الأشرطة الصوتية القديمة.

تصوير: ناصح علي الخياط