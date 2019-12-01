بين الموصل و"هوليود الشرق".. Google يحتفل بـ"فاتنة العراق"

أربيل (كوردستان 24)- احتفل محرك البحث العالمي (Google) بالذكرى السنوية الـ98 لميلاد الفنانة العراقية الراحلة عفيفة اسكندر.

وتصدرت صورة تعبيرية للمطربة العراقية، الواجهة الرئيسية لمحرك Google.

ولدت الراحلة إسكندر عام 1921 في مدينة الموصل من أب عراقي مسيحي وأم يونانية، وقضت في بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935.

لقبت عفيفة بمونولوجست المجمع العربي الموسيقى كونها أجادت الغناء والمقامات العراقية، وكانت تعزف بعدة أنواف من الآت الموسيقية.

كانت والدتها هي أول من نصحها ودعمها في مسيرتها وأخبرتها بأن الغرور هو مقبرة الفنانين.

تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر وهي بعمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان، وأخذت لقبه بعد ذلك.

غنت عفيفة المونولوج باللغة التركية والفرنسية والألمانية والإنجليزية، وعملت مع الفنانة (منيرة الهوزوز) والفنانة (فخرية مشتت).

وسافرت إلى هوليود الشرق القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة (بديعة مصابني) في مصر وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات، بعدها عملت مع فرقة تحية كاريوكا.

وشاركت كممثلة في فيلم (يوم سعيد) مع الفنان الراحل الكبير محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وغنت فيه لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب حذف المخرج للأغنية في المونتاج لطول الفيلم.

ومثلت في أفلام أخرى في لبنان وسوريا ومصر منها "القاهرة ـ بغداد" إخراج أحمد بدرخان وفيلم (ليلى في العراق).

وتعرفت في مصر على الأديب المازني والشاعر إبراهيم ناجي وعندها بدأ مشوارها الفني، ثم عادت إلى العراق واستقرت في بغداد.

كانت عفيفة المغنية الأولى بالعصر الملكي وكان كبار المسؤولين في الدولة العراقية، فالملك فيصل الأول كان من المعجبين بصوتها، ولكن عبد السلام عارف الرئيس الثاني للعراق كان يحاربها ويضيق عليها حسب وصفها وتقول إنه كان يتهمها بدفن الشيوعيين في حديقة بيتها.

وغنت ما يقرب من 1500 أغنية طوال مشوارها الفني، وشاركت في مسلسل "فاتنة بغداد" سنة 2011، قبل وفاتها بعام، وكانت بعمر التسعين.