العراق يستعيد 387 لوحا من مدونة ألواح بالخط المسماري

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الاحد، انها استعادت 387 لوحاً وكسر من مدونة ألواح بالخط المسماري.

وافاد بيان للوزارة بأن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار/الهيئة العامة للآثار والتراث قامت باستعادة 387 لوحاً وكسر من ألواح مدونة بالخط المسماري والتي نقلها متحف جامعة بنسلفانيا أثناء حفرياته في مدينة أور سنة 1922 لغرض صيانتها لكنها بقيت في المتحف المذكور".

وتابع البيان ان "وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني اجرى اتصالات مكثفة خلال الأشهر الماضية من اجل استعادة تلك الألواح، حيث تم الاتفاق على استعادتها وتسليمها إلى السفارة العراقية في واشنطن يوم الجمعة ٦/ ١٢/ ٢٠١٩ ليتم شحنها إلى بغداد مع آلاف القطع المستعادة والموجودة في عهدة السفارة العراقية وتسليمها إلى المتحف العراقي".

واشار البيان الى ان جامعة بنسلفانيا ستبدأ بأعمال ميدانية في مدينة أور الأثرية من بينها صيانة المعالم الشاخصة كالزقورة والمعابد بالإضافة إلى تأهيل العروض في متحف الناصرية وتدريب كوادره.

سوار احمد