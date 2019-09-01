بريطانيا تعين كاتبا كورديا محتجزا باستراليا استاذا زائرا بلندن

اربيل (كوردستان 24)- عين الكاتب الكوردي الايراني المحتجز حاليًا لدى حكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة في جزيرة مانوس بهروز بوجاني كاستاذ زائر في جامعة لندن ببريطانيا إلا أنه ممنوع من السفر.

وبوجاني حصد عددا من الجوائز الاسترالية عن روايته " لا صديق سوى الجبال" والتي كتبها عبر رسائل نصية على تطبيق واتساب واستغرقت خمس سنوات حتى أتمها.

وقال بوجاني لكوردستان 24 "أنا غير قادر على الانتقال إلى المملكة المتحدة لأنهم لا يسمحون لي بالرحيل، انني مثل رهينة، لكنني سأدفعهم للسماح لي بالرحيل ".

واضاف بوجاني البالغ من العمر 36 عامًا لكوردستان 24 "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات عبر تطبيق سكايب، وسأواصل القيام بذلك".

وتم تعيين بوجاني كاستاذ قانون زائر في جامعة لندن في يوم 12 ايلول سبتمبر الجاري، لكنه غير قادر على السفر بسبب حجزه في جزيرة من قبل السلطات الاسترالية.