"أبو رعد" يشعل وسائل التواصل الاجتماعي بـ"عدلاية"

اربيل (كوردستان 24)- أشعلت أغنية "عدلاية" والتي غناها الفنان الشعبي شفيق ابو رعد وسائل التواصل الاجتماعي بين معجب بها ومنتقد لها.

واغنية عدلاية واحدة من اشهر الاغاني التراثية المعروفة لدى الكورد في كل مكان.

لكن ماميز اغنية شفيق ابو رعد هو اللبوس الجديد الذي وضعت فيه، اذا تم دمج الشكل التقليدي للأغنية مع ايقاعات حديثة اضافة الى أن عازفين شباب رافقوا ابو رعد المعروف بأدائه للأغاني الفلكلورية.

وقام آلان آندروس بإخراج فيديو كليب "عدلاية" والذي تم تصويره في قرية "كرباوي" الكوردية والقريبة من مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

ولاقت الاغنية استحسانا كبيرا فقد اشتعلت وسائل التواصل وخصوصا فيسبوك اذا ابدى الكثيرون اعجابهم بها فيما انتقدها آخرون قائلين ان اداء الاغنية وفكرة الكليب لاتستحق كل هذا الثناء.

والفنان شفيق ابو رعد من سكان القامشلي ومعروف في المنطقة بأنه أحد ينابيع الأغاني الكوردية التراثية.

سوار أحمد