معرض في ألمانيا يعرض أعمال 11 فنانا كورديا

اربيل (كردستان 24) – شارك نحو 11 فنانا كورديا في معرض فني في مدينة سيغبورغ في غرب ألمانيا.
وحضر المعرض عدد من المواطنين من الكورد والألمان لمشاهدة الاعمال الفنية المصممة على البرونز والرخام والخشب.
وتنوعت المواضيع المعروضة بين اعمال فنية مجردة وحيوانات.
وقال احد منظمي المعرض وهو يوسف الو لكوردستان 24 ان "المعرض اقيم لعرض اعمال الفنانين الكورد وليتعرف الفنانون الكورد على بعضهم وتتمتن العلاقات فيما بينهم".
وتابع "بهكذا معارض نرغب بأن نقول للألمان والأوروبيين عموما بأننا أمة واننا نقدر الفن والفنانين".
واستخدم الفنانون المشاركون تصاميم مختلفة في اعمالهم ومنحوتاتهم فبعضهم استخدم البرونز واخرون بالنار أو بوسائل اخرى.
سوار احمد
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