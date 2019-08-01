معرض في ألمانيا يعرض أعمال 11 فنانا كورديا

اربيل (كردستان 24) – شارك نحو 11 فنانا كورديا في معرض فني في مدينة سيغبورغ في غرب ألمانيا.

وحضر المعرض عدد من المواطنين من الكورد والألمان لمشاهدة الاعمال الفنية المصممة على البرونز والرخام والخشب.

وتنوعت المواضيع المعروضة بين اعمال فنية مجردة وحيوانات.

وقال احد منظمي المعرض وهو يوسف الو لكوردستان 24 ان "المعرض اقيم لعرض اعمال الفنانين الكورد وليتعرف الفنانون الكورد على بعضهم وتتمتن العلاقات فيما بينهم".