فيلم لمخرج كوردي باللغة الالمانية يعرض في هانوفر

اربيل (كوردستان 24)- تم عرض فيلم "لحظات ما قبل النهاية" للمخرج الكوردي بهزاد داوود في مدينة المانية، بعد الانتهاء من تصويره باسابيع قليلة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الالمان ومن لاجئين من ثقافات وأديان مختلفة يقيمون في بناية واحدة وتسود بينهم علاقات يسودها البرود والفتور، وحين يستشعرون بالخطر يحيط بهم جميعهم تتغير طبيعة العلاقة بينهم.

والفيلم الذي يمثل فيه عدد من الممثلين والممثلات الكورد والالمان هو من سيناريو واخراج بهزاد داوود من الكورد السوريين ويقيم في المانيا منذ عدة سنوات.

وتم الانتهاء من الفيلم قبل اربعة اسابيع فقط، وتم عرضه في 14 من ايلول سبتمبر الجاري في مدينة هانوفر الالمانية.