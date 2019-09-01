فيلم لمخرج كوردي باللغة الالمانية يعرض في هانوفر

اربيل (كوردستان 24)- تم عرض فيلم "لحظات ما قبل النهاية" للمخرج الكوردي بهزاد داوود في مدينة المانية، بعد الانتهاء من تصويره باسابيع قليلة.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الالمان ومن لاجئين من ثقافات وأديان مختلفة يقيمون في بناية واحدة وتسود بينهم علاقات يسودها البرود والفتور، وحين يستشعرون بالخطر يحيط بهم جميعهم تتغير طبيعة العلاقة بينهم.
والفيلم الذي يمثل فيه عدد من الممثلين والممثلات الكورد والالمان هو من سيناريو واخراج بهزاد داوود من الكورد السوريين ويقيم في المانيا منذ عدة سنوات.
وتم الانتهاء من الفيلم قبل اربعة اسابيع فقط، وتم عرضه في 14 من ايلول سبتمبر الجاري في مدينة هانوفر الالمانية.
وقال المخرج بهزاد داوود لكوردستان 24 "سيكون هناك عرض آخر في المانيا وربما عدد من الدول الاوربية الناطقة بالالمانية".
واشار الى ان "ردود افعال المشاهدين كانت افضل من المتوقع فالميزانية كانت بسيطة وللمرة الاولى من قبل بلدية هانوفر ولكنهم ابدو اعجابهم بالنتيجة وشجعوني على الاستمرار".
واكد انه سيستمر ولديه افكار اخرى، لافتا الى انه بدأ بترجمة فيلمه الى اللغتين الكوردية والأنجليزية.
سوار أحمد
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