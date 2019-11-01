الخيول العربية الأصيلة تختال بجمالها في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- يستضيف إقليم كوردستان مسابقة دولية لجمال الخيول العربية في نادي الفروسية باربيل وذلك على مدى يومين.

وتتنافس احصنة كثيرة من مختلف البلدان على الفوز بجوائز متنوعة في الفئات المختلفة، بهدف تعزيز الرياضة وتوطيد العلاقات في هذا الجانب.

وتنطلق المسابقة على مدى يومي 5- 6 من شهر كانون الاول ديسمبر المقبل حيث ستتنافس فيها خيول من فئات عمرية.

وتتنافس الخيول في هذه البطولة، وفق شروط عديدة ومنها جمال الرأس والرقبة والجسم والساقين والحركة والعضلات وغيرها.

ويحتل الحصان مكانة مرموقة في المنطقة، حيث ينحدر من واحدة من أنقى السلالات في العالم ويتميز بالجمال والرشاقة والشجاعة والولاء وقوة التحمل.

وكانت اربيل قد استضافت مسابقات مماثلة لجمال الخيول العربية الأصيلة بمشاركة العراق ودول عربية وأجنبية عديدة في اعوام سابقة.

سوار احمد