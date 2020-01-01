بالصور | الثلوج تشكل لوحات فنية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شكلت الثلوج في قرية (عوالان) في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، مشاهد خلابة ولوحات فنية اجتذب الكثير من المصورين المحليين.

وتقع القرية ضمن منطقة ناحية كرمك، على الحدود الإيرانية وشهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات وفيرة من الثلوج، مثلما هو الحال بالنسبة لقمم جبال كوردستان.

وتوقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم أن تجتاح موجة من الثلوج المناطق الجبلية في الإقليم.