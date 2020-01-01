بالصور | "قيصرية النقيب".. أيقونة ملونة في قلب السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- تعتبر "قيصرية النقيب" واحدة من اقدم الأسواق الشعبية في مدينة السليمانية ويعود تاريخها الى 120 عاماً.

ورغم التطور العمراني، إلا إن سوق القيصرية لا تزال تحتفظ بطرازها المعماري الهندسي المميز، ولم تتأثر كثيراً منذ تأسيسها عام 1900.

وتأسست القيصرية على يد مصطفى النقيب بأسلوب يحاكي أسواق إسطنبول، وتضم أقبية كبيرة مبنية بشكل هندسي مثير للانتباه.

وكانت أبواب المحال التجارية مصنوعة من الخشب، لكنها تطورت وأصبحت مشابهة للسوق العصري بينما حافظت على الطراز المعماري القديم.

ويعرض البائعون في السوق أنواعاً مختلفة من الملابس والعطور ومواد التجميل وغيرها، وبما يمثل وجهة دائمة للسياح والرواد والسكان المحليين.

تصوير: إبراهيم فتاح