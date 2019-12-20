سكان شوارع أربيل القديمة يحيون نبض مدينتهم

أربيل (كوردستان 24)- تعتبر قلعة أربيل مركز هذه المدينة العريقة ونقطة تجمّع يومي لسكانها وللسيّاح في الوقت نفسه، فلا يمكن لسائح أن يزور إقليم كوردستان ألّا ويمرّ بهذه القلعة ويشتمّ رائحة الحضارة التي تعبق في ساحتها.

هذه الرائحة التاريخية تصل إلى الشوارع المحيطة بالقلعة الأثرية وأزقّتها التي تروي خبايا سنوات طويلة، شوارع تحكي تاريخاً عريقاً...فما هي أبرز الشوارع الأثرية في أربيل؟