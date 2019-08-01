اربيل (كوردستان 24)- لاقى الفيلم الكوردي "ابطال القرن" اعجاب الحضور خلال عرضه في النسخة التاسعة من مهرجان الفيلم الكوردي في مدينة برلين الالمانية.

ويروي الفيلم قصة مجموعة من عناصر البيشمركة وهم يقومون بعملية عسكرية مع قوات التحالف الدولي خلف خطوط العدو المتمثل بتنظيم داعش في مدينة الموصل.

ويقول كاتب الفيلم لكوردستان24 ان "مادفعني لكتابة الفيلم هو محاولة ايصال حقيقة بطولات البيشمركة الذين حاربوا الارهاب دفاعا عن العالم كله".

وبدأت فعاليات المهرجان في الاول من شهر اب اغسطس الجاري حتى السابع من الشهر نقسه.

ويعد مهرجان برلين من اهم وأكبر المهرجانات في مجال السينما الكوردية، والتي تجمع الجالية الكوردية في المانيا وأوربا عموما.ويجتمع في المهرجان عشرات السينمائيين الكورد المقيمين في أوربا ومن كل مكان.

وشارك في المهرجان 30 فيلما وعدد من الأفلام الوثائقية والقصيرة، وعرضت فيه افلام لمخرجين من الأجزاء الأربعة لكوردستان، ومخرجين اوروبيين ايضا.

سوار أحمد