سارة.. طفلة عفرين تتحدث 6 لغات وتجذب الانظار بذكائها

وتقول ام سارة لكوردستان 24 ان "كان عمر سارة عاما وثلاثة اشهر حين اكتشفنا انها تقرأ مع الاطفال دروسهم بالعربية والانجليزية وتحل مسائل في الحساب".

وتشير ام سارة الى ان ابنتها تطالب بالكثير من الكتب في القانون والطب وعلم الفلك والاسرة لا يمكنها تأمينها بسبب الاوضاع المادية.

وقال الطبيب المشرف على سارة لكوردستان 24 "الطفلة بغاية الذكاء واهتماماتها غير طبيعية واكبر من عمرها وتحتاج لرعاية خاصة".

واكدت الام ان احدى الطبيبات طلبت تبني الطفلة إلا انه تم رفض طلبها.