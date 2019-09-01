سارة.. طفلة عفرين تتحدث 6 لغات وتجذب الانظار بذكائها

اربيل (كوردستان 24)- في حالة نادرة تتحدث الطفلة سارة بست لغات، فيما يقول مختصون بأن معدل ذكائها مرتفع وتستلزم اهتماما خاصا بها.
وسارة ذات ال 6 سنوات، تنحدر من منطقة عفرين بشمال غرب سوريا وتقيم مع اسرتها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وتتحدث سارة بالكوردية والعربية والانجليزية والفرنسية والهندية والصينية كما ان اهتماماتها واسعة وأكبر من عمرها كما تقول عائلتها.
وتقول ام سارة لكوردستان 24 ان "كان عمر سارة عاما وثلاثة اشهر حين اكتشفنا انها تقرأ مع الاطفال دروسهم بالعربية والانجليزية وتحل مسائل في الحساب".
وتشير ام سارة الى ان ابنتها تطالب بالكثير من الكتب في القانون والطب وعلم الفلك والاسرة لا يمكنها تأمينها بسبب الاوضاع المادية.
وقال الطبيب المشرف على سارة لكوردستان 24 "الطفلة بغاية الذكاء واهتماماتها غير طبيعية واكبر من عمرها وتحتاج لرعاية خاصة".
واكدت الام ان احدى الطبيبات طلبت تبني الطفلة إلا انه تم رفض طلبها.
وقالت ام سارة "أتمنى أن نجد من يهتم لأمر سارة في كوردستان وان تلقى الرعاية اللازمة هنا".
تحرير سوار أحمد
تقرير زردشت حمي
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