العراق يستعيد آثارا مهربة من تركيا

أربيل (كوردستان 24)- استعادت الجهات العراقية المعنية اثارا ونفائس مهربة الى تركيا.

ووصلت الاثار مساء امس الأثنين الى العراق وفق ما اكد السفير العراقي في تركيا.

وأكد السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك "هبوط طائرة القوة الجوية العراقية مساء اليوم في مطار بغداد محملة بقطع الآثار والنفائس العراقية التي استعدناها بالتعاون مع الجانب التركي".

وأضاف "رغم ما تواجهه بلادنا من مصاعب علينا التمسك بالأمل والعمل الجاد من اجل رفع شأن العراق والحرص على وحدته وسيادته وحرية شعبه".