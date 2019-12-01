ثقافة و فنون

العراق يستعيد آثارا مهربة من تركيا

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
العراق يستعيد آثارا مهربة من تركيا
العراق يستعيد آثارا مهربة من تركيا
اثار عراقية تركيا نفائس

أربيل (كوردستان 24)- استعادت الجهات العراقية المعنية اثارا ونفائس مهربة الى تركيا.

ووصلت  الاثار مساء امس الأثنين الى العراق وفق ما اكد السفير العراقي في تركيا.

وأكد السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك "هبوط طائرة القوة الجوية العراقية مساء اليوم في مطار بغداد محملة بقطع الآثار والنفائس العراقية التي استعدناها بالتعاون مع الجانب التركي".

وأضاف "رغم ما تواجهه بلادنا من مصاعب علينا التمسك بالأمل والعمل الجاد من اجل رفع شأن العراق والحرص على وحدته وسيادته وحرية شعبه".

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة