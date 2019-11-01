عدنان كريم يهدي "شه وبا" لشاعر كوردي

اربيل (كوردستان 24)- اصدر الفنان الكوردي عدنان كريم البومه الغنائي الجديد والذي اطلق عليه اسم "شه وبا"، وتم توقيع الاعلان عن المجموعة الغنائية عبر حفل تواقيع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال كريم لكوردستان 24 ان مايميز هذا الالبوم ان فرقة موسيقية تشيكية من مدينة براغ قامت بتسجيل هذا الالبوم.

واشار كريم الى انه تم تسجيل الالبوم منذ ثلاث سنوات الا ان ظروف كوردستان وشعبها لم تكن تسمح بأن يرى النور بسبب هجمات داعش والازمة الاقتصادية.

وقال "وانا اجد الاوضاع افضل الآن ومناسبة لأن ترى اغنياتي النور".

كلمات الأغاني للشاعر الكوردي هيمن مكرياني ومن الحان عدنان كريم فيما قام كارزان محمود بالتوزيع الموسيقي.

واهدى الفنان عدنان كريم البومه الغنائي الجديد للشاعر المرحوم هيمن مكرياني.

وقال "اهدي البومي هذا الى الشاعر الكبير هيمن مكرياني الذي اجد نفسي مدينا له بالكثير".

ومكرياني شاعر وكاتب كوردي ولد سنة 1921 بمدينة مهاباد في ايران وتوفي سنة 1986 في مدينة اورمية.

ولد عدنان كريم في كركوك عام 1963 وهو ينحدر من عائلة فقيرة، هاجر الى السويد عام 1992 وهو مقيم في مدينة ابسالا، له عشرات الاغاني ويتمتع بشعبية كبيرة بسبب دفء صوته وعمق كلماته وموسيقاه واصالتها.

سوار احمد