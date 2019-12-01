مخرج كوردي ينال جائزة افضل فيلم في هولندا

ويعد هذا المهرجان من أكبر مهرجانات الأفلام الوثائقية في العالم ويقام سنويًا في أمستردام منذ عام 1988.

ووُلد دوسكي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، ويعيش في هولندا منذ عام 1998 ، وتخرج من أكاديمية السينما الهولندية في عام 2013.

حصل فيلمه الوثائقي القصير "قناص كوباني" (2015) على جوائز في العديد من المهرجانات.

احداث الفيلم عن صديق للزعيم الكوردي الراحل مصطفى بارزاني وحاولاته المضنية لإيجاد فهد في جبال كوردستان التي تعرضت مرات عديدة للقصف والغارات الجوية والمدفعية.

ويحاول هذا الرجل عبر ايجاد الفهد ان يعلن ان المنطقة محمية طبيعية في محاولة لمنع سقوط القنابل واستهدافها من قبل النظام العراقي السابق كرة اخرى.

وقال دوسكي لكوردستان 24 "بالنسبة لي، الجبال هي بطل الفيلم الرئيسي، الجبال التي كانت تحمي دائماً كوردنا".

وتابع "لقد ولدت في جبال بارزان عندما كان والداي يفران من صدام حسين".

جد دوسكي، أحد مقاتلي البيشمركة، أطلق على دوسكي اسمه الأول ، ريبر ("الزعيم" أو "المرشد" باللغة الكوردية)، أثناء فرارهم، وبعد أيام قليلة من ولادة ريبر ، قُتل جده بوحشية على يد نظام البعث.

وسيعرض الفيلم في دور السينما الهولندية خلال الربيع المقبل.

وأضاف دوسكي أنه سعيد جدًا بالحصول على الجائزة ويأمل أن يساعد ذلك في وضع القضايا الكوردية "تحت الضوء".

سوار احمد