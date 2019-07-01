القنصلية التركية في اربيل تحيي ذكرى الانقلاب الفاشل "على قلب رجل واحد"

اصدرت القنصلية التركية في أربيل، بياناً لإحياء ذكرى الانقلاب الفاشل في 15 من تموز يوليو 2016، وقالت إن "الشعب التركي اثبت انه على قلب رجل واحد ضد الخونة".

وفيما يلي نص البيان:

"في ليلة الخامس عشر من تموز سنة 2016، قام الشعب التركي بمنع المحاولة الانقلابية الغادرة التي اُعدت من قبل منظمة الارهابية (فتو)، حيث اُستشهد في هذه العملية 251 مواطناً وجرح أكثر من 2000 آخرين.

لقد اثبت الشعب التركي انه على قلب رجل واحد ويد واحدة ضد المتآمرين الخونة وقوى الظلام وأنهم لن يصلوا الى طموحاتهم القذرة. لقد انتصرت ارادة الشعب ضد قوى الخيانة، لم ولن ننسى تلك الأحداث الأليمة.

نستذكر ونترحم على ارواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من اجل ارساء الديمقراطية لشعبنا ومستقبل بلدنا. مرة اخرى نعبر عن فائق امتناننا وعرفاننا لجرحانا الابطال.

القنصلية العامة لجمهورية تركيا في اربيل".