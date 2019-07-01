ظاهرة "غير مألوفة" تنتشر بين مكونات مناطق الإدارة الذاتية

اربيل (كوردستان 24)- انتشرت بكثرة ظاهرة اقتناء وتربية الحيوانات الاليفة في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا خلال السنوات الأخيرة.

ويعمد العديد من سكان المنطقة الى تربية القطط والكلاب في المنازل عبر شرائها أو جلبها من الشارع.

ويقوم مسعود برفو وهو من سكان مدينة القامشلي منذ ثلاثين عاما بتربية القطط وإطعامها والعناية بها.

ويقول برفو لكوردستان24 "لدي مجموعة من الحيوانات التي أتولى اطعامها والعناية بها في بيتي أو مكان عملي".