امريكا تخصص 500 الف دولار لترميم معبد لالش

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تخصيصها مبلغ 500 الف دولار لترميم معبد لالش المقدس لدى الايزيديين.

وجاء ذلك خلال زيارة اجراها سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر، والقنصل الأمريكي في أربيل، ستيف فيغن، إلى معبد لالش.

وقال تولر للصحفيين "مساعداتنا لمعبد لالش تقدم جنباً إلى جنب مع رغبتنا بدعم وحماية الإرث الثقافي القيّم للعراق".

واشار السفير الامريكي الى ان فريقا من جامعة بنسلفانيا يقوم بالإشراف على هذه العملية.

واضاف ان "امريكا تدعم عددا من المشاريع التراثية في العراق منها متحف الاثار في بغداد وقلعة اربيل اضافة الى التعاون مشاريع اعادة بناء الاماكن الاثرية المدمرة في مدينة الموصل".

ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة تأهيل معبد لالش، في شهر آب أغسطس المقبل، والتي تستغرق ستة أشهر.