مهرجان دهوك السينمائي ينطلق بمنافسة كوردية وعربية وأجنبية

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من اليوم، مهرجان دهوك السينمائي السابع بمنافسة 112 فيلماً من 74 بلداً.

وسينطلق المهرجان، الذي ترعاه (كوردستان 24) اعلامياً، في الساعة الخامسة من اليوم على ان يتم فرش السجادة الحمراء للفنانين المشاركين.

ويستمر المهرجان ثمانية ايام بدءاً من التاسع وحتى 16 من الشهر الجاري يشارك فيه 112 فيلما لـ 74 دولة.

سيتم عرض فيلم "كاميون" من اخراج المخرج الكوردي الايراني كامبوزيا بارتوفي في حفل الافتتاح وسيعرض الساعة 7:30 مساء.

سيشارك في هذا الملتقى الفني اكثر من 120 فنان من كورد اقليم كوردستان وتركيا وسوريا وايران ومن اوروبا ايضا.

يشارك في المهرجان 50 فيلما كورديا. وسيتم عرض افلام قصيرة ووثائقية وروائية طويلة، فيما سيتنافس 55 فيلما على الجوائز.

وسيتم تسليط الضوء على التي تم انتاجها منذ عام 1957 وحتى اليوم، فيما سيتم عرض 20 فيلما عربيا.

وستعقد العديد من الندوات خلال ايام المهرجان لمناقشة مواضيع مختلفة متعلقة بالسينما.

وسيتم عرض الافلام في قاعة جامعة دهوك وفي دهوك سينماكس ايضا.

سوار أحمد