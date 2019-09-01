سلمى المصري: أجدادي من الكورد وآمل ان ننتج دراما مشتركة بين سوريا وكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة السورية سلمى المصري ان اجدادها من جهة والدتها من الكورد النقشبنديين، فيما عبرت عن املها في انتاج دراما مشتركة بين سوريا واقليم كوردستان.

وجاءت تعليقات المصري في لقاء خاص لكوردستان 24 على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي.

واكدت ان "المهرجانات السينمائية فرصة لتجمع كبير للفنانين والمخرجين والتقنيين من دول عربية واجنبية للتعرف على السينما وتطورها مما يؤدي الى خلق حالة وحدة فنية على حب السينما".

واعتبرت "قيام مهرجان سينمائي في اي منطقة عرسا لتلك المنطقة كونه يخلق حالة فرح فهذا المهرجان اتاح لي الفرصة للتعرف على مدينة دهوك رغم اني زرت كوردستان سابقا لكني زرت العاصمة اربيل".

واضافت "افتتاح مهرجان دهوك افرحني جدا كون الحضور كان كبيرا وهذا دليل على الاهتمام وعلى ان كوردستان تحاول صنع سينما حقيقية كما انه فرصة لتعريف العالم بكوردستان كما ان التنظيم الجيد لفت نظري واتوجه بالشكر لادارة المهرجان على كل شيء وخصوصا على حرارة الاستقبال".

واقترحت الممثلة السورية سلمى المصري انتاج دراما مشتركة بين سوريا وكوردستان وتصويرها في اقليم كوردستان كون الطبيعة مناسبة جدا، مشيرة الى انها تتوقع نجاحا كبيرا لعمل مماثل.

وقالت سلمى ان"اجدادي من جهة امي كورد ومن النقشبنديين وكانوا يتقنون اللغة الكوردية ".

وانطلقت يوم امس الاثنين فعاليات النسخة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بحضور عربي واجنبي.

تحرير سوار أحمد

اجرت المقابلة: رشا بارزان