لاجئ كوردي يكتسح جوائز استرالية لرواية كتبها عبر واتساب

اربيل (كوردستان 24)- فاز الكاتب الكوردي الايراني بهروز بوجاني بجائزة السيرة الذاتية الوطنية الاسترالية عن روايته "لا صديق سوى الجبال" التي كتبها عبر تطبيق واتساب خلال احتجازه في جزيرة.
ورواية بوجاني تحكي رحلته من إندونيسيا إلى أستراليا على متن قارب، وسجنه لاحقًا في جزيرة مانوس من قبل الحكومة الأسترالية، التي لا تزال ترفض دخوله.
وهذه الجائزة الاسترالية الرابعة التي يحصدها الكاتب الكوردي عن روايته وتبلغ قيمة جائزة السيرة الذاتية الوطنية الاسترالية 25 الف دولار امريكي.
ورغم احتجاز بوجاني فإنه لم يتوقف عن الكتابة وتحسباً " لتمزيق السلطات لأوراقه" استخدم تطبيق واتساب على هاتفه النقال في كتابة رواية " لا صديق سوى الجبال" على مدار خمس سنوات.
يقول بوجاني لبي بي سي " كنت أكتب في كل مرة رسالة نصية وأرسلها إلى صديقي خارج السجن، ليجمعها في ملف خاص بعيداً عن خطر تمزيق السلطات لأوراقي".
استغرقت كتابة تلك الرسائل خمس سنوات دون كلل أو يأس. وبحسب ما قال في صفحته، فقد " كان يعمل لساعات طويلة كل يوم تصل أحياناً إلى 16 ساعة".
وكان بهروز متجها إلى أستراليا هربا من خطر الاعتقال والسجن في بلده إيران برفقة عشرات المهاجرين على القارب، عندما صادفتهم البحرية الأسترالية وقادتهم إلى جزيرة كريسماس ثم مانوس الواقعة في بابوا غينيا الجديدة.
ولم يدرك بهروز بوجاني أنه سيرسل إلى مركز احتجاز في جزيرة منعزلة ويقضي خمس سنوات فيها بسبب عدم حيازته على الأوراق الثبوتية الكافية لطلب اللجوء، رغم أن صيته ذاع في معظم أنحاء العالم عن طريق الصحف العالمية والمنظمات الحقوقية.
وبهروز من مواليد 1983، لاجئ كوردي من إيران، درس العلوم السياسية في طهران وعمل في البداية صحفياً في صحيفة محلية تهتم بشؤون الطلاب، ثم عمل في عدة مجلات وصحف إيرانية.
سوار احمد
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