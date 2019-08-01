لاجئ كوردي يكتسح جوائز استرالية لرواية كتبها عبر واتساب

اربيل (كوردستان 24)- فاز الكاتب الكوردي الايراني بهروز بوجاني بجائزة السيرة الذاتية الوطنية الاسترالية عن روايته "لا صديق سوى الجبال" التي كتبها عبر تطبيق واتساب خلال احتجازه في جزيرة.

ورواية بوجاني تحكي رحلته من إندونيسيا إلى أستراليا على متن قارب، وسجنه لاحقًا في جزيرة مانوس من قبل الحكومة الأسترالية، التي لا تزال ترفض دخوله.

وهذه الجائزة الاسترالية الرابعة التي يحصدها الكاتب الكوردي عن روايته وتبلغ قيمة جائزة السيرة الذاتية الوطنية الاسترالية 25 الف دولار امريكي.

ورغم احتجاز بوجاني فإنه لم يتوقف عن الكتابة وتحسباً " لتمزيق السلطات لأوراقه" استخدم تطبيق واتساب على هاتفه النقال في كتابة رواية " لا صديق سوى الجبال" على مدار خمس سنوات.

يقول بوجاني لبي بي سي " كنت أكتب في كل مرة رسالة نصية وأرسلها إلى صديقي خارج السجن، ليجمعها في ملف خاص بعيداً عن خطر تمزيق السلطات لأوراقي".

استغرقت كتابة تلك الرسائل خمس سنوات دون كلل أو يأس. وبحسب ما قال في صفحته، فقد " كان يعمل لساعات طويلة كل يوم تصل أحياناً إلى 16 ساعة".