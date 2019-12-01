هل يوم الأربعاء عطلة رسمية في العراق؟

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الحكومة العراقية أواخر العام الماضي قراراً يقضي باعتبار الـ25 من كانون الأول ديسمبر في كل عام عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، إلا أنه ليس من الواضح ما اذا كان القرار سيسري خلال العام الجاري في المناسبة ذاتها.

ففي 24 من كانون الأول 2018 قرر مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون العطل الرسمية بإضافة فقرة تتضمن أن يكون 25 كانون الأول عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، حسب وثيقة اطلعت عليها كوردستان 24.

وعلى الرغم من أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تصدر أي بيان يوضح فيما لو كان هناك أي تغيير في الموقف، إلا أن الأوساط الإعلامية أشارت الى أن قرار الحكومة يقضي بتعطيل الدوام في هذه المناسبة كل عام، غير أن المواطنين ينتظرون تأكيداً رسمياً.

الى ذلك وجه رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تهنئة الى الشعب العراقي والمسيحيين خصوصا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال عبد المهدي في بيانه "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي العزيز، وخصوصا أخوتنا وشركاءنا في الوطن الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية التي يحتفل بها شعبنا وأطيافه المتآخية وكل الإنسانية".

ولم يذكر البيان ما اذا كان غداً الأربعاء عطلة رسمية.

وكانت إدارة كركوك قد أعلنت تعطيل الدوام يوم الأربعاء للاحتفال بأعياد الميلاد.

وقبل ذلك، قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها كافة وكذلك اعتباراً من يوم غد حتى 4 من كانون الثاني يناير المقبل.