سینما

برشلونة تقيم مهرجانا للافلام الكوردية

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برشلونة تقيم مهرجانا للافلام الكوردية
فيلم ميسي بغداد
سبنما مهرجان الافلام الكوردية برشلونة

أربيل (كوردستان 24)- أقيمت النسخة الرابعة من مهرجان الأفلام الكوردية في مدينة برشلونة  الاسبانية بمشاركة من المهتمين بالفن الكوردي.

وأقيم الملتقى الفني في الفترة بين 13 و 15 كانون الأول.

وعرضت في المهرجان أفلام "الذات"، "آلام الوطن"، "رؤوف"، "منزل بدون سقف"، "كل بيت مدرسة" و"14 تموز".

وأقيم المهرجان برعاية منصة حرية كتالونيا وإيفارديا للإنتاج.

وشارك في المهرجان أعضاء مهرجان أفلام آمد، واتخذوا القرار بالقيام بعمل مشترك.

كما تضمن القاء محاضرات وعروض كتب.

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