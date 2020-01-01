بعد غياب طويل.. غرناس يعود الى عامودا ليحيي "تراثا مفقودا"

أربيل (كوردستان 24)- عاد الشاب الموسيقي الكوردي غرناس معو بعد اعوام طويلة من الغياب عن مدينته عامودا ليحقق حلمه في إحياء آلة الدف بشكل اكاديمي وتعليمها للنشئ الجديد.

وغرناس الذي تعلم آلة الدف من خلال صدفة اذ استضاف شابا كورديا من مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا لعدة اشهر، فقام ضيفه بإهدائه الآلة كعربون للشكر.

وغادر معو مدينته الى المانيا بعمر 18 وبدأ بتعلم العزف بعمر 22 عاما، حيث تطور عزفه بشكل ملحوظ ليعزف على العديد من المسارح في دول اوربية واقليمية.

وبعد نحو عشرين عاما من الاغتراب ينوي غرناس معو الاستقرار في عامودا ليفتح مركزا لتعليم الدف للنشئ الجديد بشكل احترافي.

ويقول معو لكوردستان24 "الدف آلة كوردية اصيلة وللاسف عدد قليل جدا من يعزفونها وحتى هؤلاء عزفهم سيء..انوي تشكيل ورشات لإحياء هذه الآلة الاصيلة وتعليمها بشكل اكاديمي".

ويقول معو ان المجتمع ينظر الى هذه الآلة الموسيقية بانتقاص لكنه سيعمل كل مافي وسعه لتحقيق حلمه.

تحرير سوار احمد

عن تقرير للافا اسعد