وفاة الممثل الكوردي اسو عمر عن عمر ناهز 56 عاما

أربيل (كوردستان 24)- توفي الممثل والمسرحي الكوردي آسو عمر في احد مستشفيات مدينة السليمانية باقليم كوردستان عن عمر ناهز 56 عاما.

وشارك اسو عمر في العديد من الافلام والمسلسلات في اقليم كوردستان، ولعب دورا كبيرا في تطوير الفن الكوردي.

وقال مراسل كوردستان 24 ان جثمان الممثل الراحل في مسجد أحمدي حاجي بالسليمانية، مشيرا الى ان اقرباء الفقيد واصدقاءه ومحبيه مجتمعون لوداعه وحتى يوارى الثرى.

واسو عمر من مواليد 1963 كان والده معلما، هاجرت عائلته من منطقة بنجوين الى مدينة السليمانية عام 1946، حيث قضى حياته هناك.