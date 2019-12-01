ثقافة و فنون

وفاة الممثل الكوردي اسو عمر عن عمر ناهز 56 عاما

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
وفاة الممثل الكوردي اسو عمر عن عمر ناهز 56 عاما
وفاة الممثل الكوردي اسو عمر عن عمر ناهز 56 عاما
اسو عمر وفاة السليمانية المسرح

أربيل (كوردستان 24)- توفي الممثل والمسرحي الكوردي آسو عمر في احد مستشفيات مدينة السليمانية باقليم كوردستان عن عمر ناهز 56 عاما.

وشارك اسو عمر في العديد من الافلام والمسلسلات في اقليم كوردستان، ولعب دورا كبيرا في تطوير الفن الكوردي.

وقال مراسل كوردستان 24 ان جثمان الممثل الراحل في مسجد أحمدي حاجي بالسليمانية، مشيرا الى ان اقرباء الفقيد واصدقاءه ومحبيه مجتمعون لوداعه وحتى يوارى الثرى.

واسو عمر من مواليد 1963 كان والده معلما، هاجرت عائلته من منطقة بنجوين الى مدينة السليمانية عام 1946، حيث قضى حياته هناك.

 

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة