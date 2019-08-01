الفنان الكوردي عدنان كريم يحضر مهرجان دهوك السنوي السابع

اربيل (كوردستان 24)- أعلن المكتب الصحفي لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، يوم الأحد، أن المغني وكاتب الأغاني الكوردي الشهير عدنان كريم سيشارك في مهرجان دهوك السينمائي السابع القادم.

ولعدنان كريم جمهور موسيقي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخصوصا بين الشعب الكوردي في كل مكان.

ويُعرف المغني الكوردي عدنا كريم أيضًا بأعماله الفنية، ويحيي الحفلات الغنائية في كوردستان والشرق الاوسط والعديد من دول اوروبا.

ويمتاز كريم بصوته الدافئ وشعر اغانيه الذي يعود تاريخه الى القرن السابع عشر ويصف معجبوه كلمات اغانيه بأنها رقيقة وحزينة وهادئة.

ومن المقرر أن يقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

وسيتم احياء الملتقى الفني برعاية مؤسسة كوردستان 24 للابحاث والاعلام.

سوار أحمد