بالصور/ الحسكة تحتضن مكونات المنطقة في اول معرض تراثي

اربيل (كوردستان 24)- احتضنت مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا معرضا لتراث وأزياء كافة مكونات المنطقة.

والمعرض الذي رعته لجنة الثقافة والفن في الحسكة عرض تراثا وأزياء للكورد والعرب والىشوريين والسريان والارمن وكافة مكونات المنطقة.

ويقول القيمون على المعرض أن الهدف منه زيادة التلاحم وتعميق مبادئ العيش المشترك في المنطقة.

ودام المعرض 3 ايام حيث جرى خلالها القاء العديد من المحاضرات حول تراث كل مكون وازيائه وخصوصيته.

تحرير سوار احمد

عن تقرير للافا اسعد