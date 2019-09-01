اربيل (كوردستان 24)- عبرت الفنانة الكوردية السورية جانيار حسن، عن رغبتها في العمل في السينما الكوردية.

وجانيار حسن تنحدر من منطقة عفرين بشمال غرب سوريا وقد اشتركت في تمثيل عدة اجزاء في مسلسل باب الحارة الشهير.

وقالت حسن انها اول زيارة الى اقليم كوردستان، فيما ابدت رغبتها في العمل في السينما الكوردية.

وقالت حسن لكوردستان 24 "عملت كممثلة في اربعة اجزاء من مسلسل باب الحارة، كما أنني اشتركت في مسلسل الحرملك".

ولفتت حسن الى انها ستسافر الى مدينة دبي الشهر المقبل للبدء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل الحرملك.

وعبرت عن رغبتها في التعرف على المخرجين والفنانين الكورد بغية العمل معهم مستقبلا في اعمال سينمائية كوردية.

تحرير سوار أحمد

اجرت المقابلة رشا بارزان