انطلاق فعاليات النسخة السادسة لمهرجان اربيل الدولي المسرحي

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة السادسة من فعاليات مهرجان اربيل الدولي للمسرح، بمشاركة فرق عربية واجنبية.

ووصلت كافة الوفود المشاركة الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان حيث سيفتتح المهرجان في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وسيتم تقديم اولى عروض الملتقى الفني يوم غد الاربعاء في قاعة ميديا باربيل، حيث الافتتاح بعمل مصري يحمل عنوان (رجال لهم رؤوس) من إخراج سماح السيد.