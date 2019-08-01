الممثل الكوردي نظمي كيريك "ضيف خاص" بمهرجان دهوك السينمائي

اربيل (كوردستان 24)- يستضيف مهرجان دهوك السينمائي الممثل الكوردي نظمي كيريك كضيف خاص في دورته السابعة.

وكيريك من كورد تركيا (شمال كوردستان)، وهو فنان معروف في السينما التركية شارك في الكثير من الافلام وتم ترشيحه لنيل العديد من الجوائز العالمية وخصوصا في فرنسا.

ومن المقرر أن يقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

وسيتم احياء الملتقى الفني برعاية مؤسسة كوردستان 24 للابحاث والاعلام.

سوار أحمد