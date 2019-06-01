15 الف قطعة اثرية تعود الى العراق من امريكا

اربيل (كوردستان 24)- اعلن رئيس الحكومة العراقيةعادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن قرب استعادة 15 الف قطعة اثرية مسروقة من امريكا.

وأفاد عبد المهدي خلال زيارته للمتحف الوطني العراقي في بغداد بأن "هناك 15 الف قطعة اثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا".

واشار الى ان العراق استعاد 1300 قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية من أيدي مهربين في وقت سابق.

كما تسلم العراق 663 قطعة اثرية قبل اربعة اعوام بالتنسيق مع وزارة الخارجية من امريكا وايطاليا والأردن.

وقام تنظيم داعش ببيع قطع اثرية قيمة بعد سيطرته على مساحات واسعة من الاراضي العراقية عام 2014.