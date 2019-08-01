عرض موسيقي للموسيقار الكوردي دلشاد سعيد بافتتاح مهرجان دهوك السينمائي

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يشارك الموسيقار الكوردي الشهير دلشاد سعيد في حفل افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي السابع الأسبوع المقبل.

ووفق ما ذكر المكتب الصحفي للمهرجان فإن الملحن والعازف الكوردي "سعيد" سوف يقدم عرضًا موسيقيًا في حفل افتتاح المهرجان في 9 ايلول سبتمبر ، والذي من المتوقع أن يحضره العديد من المخرجين والقناصل والمفكرين والسياسيين.

ودلشاد سعيد من مواليد مدينة دهوك عام 1958 وهو خريج معهد بغداد للموسيقى. حاصل على دكتوراه في الموسيقى من جامعة موزارتوم في سالزبورغ، النمسا.

ومن المقرر أن يقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

وسيتم احياء الملتقى الفني برعاية مؤسسة كوردستان 24 للابحاث والاعلام.

سوار أحمد