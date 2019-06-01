موسيقا وشعر ومسرح..مثقفون كورد يقيمون مهرجانا في المانيا

اربيل (كوردستان 24)- أقيمت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان روج آفا الثقافي بدعوة من اتحاد مثقفي غربي كوردستان بمدينة فوبرتال الألمانية.

وتضمن المهرجان الذي جرت فعالياته يوم امس الاحد وبدعوة من فرع اوربا للاتحاد، نشاطات متنوعة من الشعر والقصة والموسيقا والمسرح.

وشارك في المهرجان الذي استمر ليوم واحد فقط عدد من الشعراء والفنانين والمثقفين.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الكاتب والروائي حليم يوسف لكوردستان24 ان "ماميز هذه النسخة من المهرجان هو التركيز على المسرح الكوردي اكثر من القراءات الشعرية والقصصية".

وتابع يوسف "لقد فاق عدد الحضور تصوراتنا رغم المشاكل التقنية التي واجهتنا، فقد تحول هذا المهرجان إلى تقليد سنوي يستقطب الشابات والشباب الكورد بشكل كبير وهو حافز لهم للمشاركة في رفد الثقافة الكوردية".

وسيقام المهرجان السنوي نفسه على أرض روجآفا داخل الوطن في السادس من تموز المقبل وفق ما أفاد حليم يوسف.

واشار يوسف الى ان المهرجان يقام على نفقة اعضاء الاتحاد الخاصة ودون اي دعم او تمويل من اي جهة أو مؤسسة كوردية كانت ام المانية.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لكاوا محمد امين