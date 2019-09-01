"الثيران المجنحة" تعود الى الموصل

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يرسل المتحف البريطاني، نسختين من تماثيل الثيران المجنحة (اللاماسو شيدو)، الى مدينة الموصل في المستقبل القريب.

وذكر بيان للسفار الاسبانية في بغداد ان من المقرر ان يصل الملاك الحارس الى احضان موطنه الموصل، بعد الدمار الذي قاسته المدينة التاريخية.

واكدت السفارة ان نسختين من تماثيل الثيران المجنحة سيتم نقلها الى موطنهما في الموصل، واللتين تم نسخهما بواسطة مؤسسة فاكتوم الاسبانية عام 2016، وهي مؤسسة متخصصة في بناء النسخ المطابقة للاصل من القطع الآثارية العالمية.

واشار البيان الى ان النسختين تم التبرع بهما من المتحف البريطاني لجامعة الموصل، في بادرة ترمز الى التكاتف العالمي مع مدينة الموصل التاريخية والتي دُمرت بسبب تنظيم داعش.

وتم تكوين هذه النسخ بواسطة تقنيات الاستنساخ الحديثة عن طريق الماسحات الضوئية عالية الدقة، من اجل الحصول على هذه النسخ بأدق تفاصيلها وفق ماذكر البيان.

واوضح انه سيرافق النسختين خبراء من مؤسسة فاكتوم الاسبانية للقيام بعملية تنصيب المنحوتات في جامعة الموصل، في موطنهما الجديد قرب مكتبة اشوربانيبال التأريخية.